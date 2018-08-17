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بالفيديو.. مراهق يلقي صديقته أمام القطار

عرب وعالم

مراهق يدقع صديقته
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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استراليا

قطار

مراهق

نجحت فتاة في إنقاذ نفسها من الموت تحت عجلات قطار بعد أن دفعها صديقها المراهق.

وكان مراهق حاول دفع صديقته نحو قطار سريع في محطة إليزابيث بمدينة أديلايد جنوبي أستراليا، حسبما أظهر مقطع فيديو مرعب التقطته كاميرات المراقبة في المحطة.

وظهر خلال المقطع الذي تداولته مواقع التواصل بشكل واسع، الفتى وهو يحاول دفع صديقته نحو القطار القادم بسرعة، لكنه لم يفلح في ذلك، حيث تشبثت الفتاة بالأرض ونجت من موت محقق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية صدر حكم بالسجن 3 أشهر بحق الفتى غاري ناركلي صاحب الـ19 عاما، الذي اتهم بمحاولة قتل الفتاة.

وقال القاضي: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن أفعاله هنا قصيرة وغير مسؤولة، ولم تسبب أي أذى بدني على الإطلاق".

شاهد الفيديو..

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