الداخلية تطرح 1000 منفذ لحوم بتخفيضات 30%

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الداخلية

منافذ امان

منافذ

لحوم الداخلية

اسعار لحوم الداخلية

طرحت وزارة الداخلية 1250 لحوم بقرى وضاني، بـ1000 منفذ من منافذ "أمان الثابتة والمتحركة " المنتشرة بربوع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي 400 طن لحوم مجمدة برازيلى، و250 طن دواجن.

وتتراوح أسعار اللحوم فى المنافذ أقل من أسعار الأسواق بـ 30% ، وحددت سعر كيلو اللحوم البلدى المذبوحة 90 جنيهًا، وكيلو اللحم السودانى الطازج بـ 85 جنيهًا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال منظومة "أمان للمواد الغذائية"، التى توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة،.

كما تقوم الوزارة بالتوسع  في منظومة أمان للمواد الغذائية، بإشراف اللواء أشرف محمود  نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع المؤسسات، بالاستعداد لافتتاح أكبر هايبر "أمان" بمحافظة سوهاج علي مساحة 600 متر يتم تجهيزه حالياً ودعمه بجميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن.



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