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في بريطانيا..

هجوم بمنجنيق يستهدف مسجدين

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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تجري الشرطة البريطانية تحقيقاتها في هجوم بالمنجنيق استهدف اثنين من المساجد في مدينة برمنجهام، يقعان في منطقة وست ميدلاندز الإنجليزية، التي كان يعيش فيها إرهابي مشتبه به اعتقل في لندن في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت شرطة وست ميدلاندز إنه تم نشر رجال شرطة مسلحين في المسجدين بعد أن أصابتهما قذائف منجنيق خلال صلاة العشاء مساء الأربعاء وكسرت عدة نوافذ.

وأفادت الشرطة عبر موقع «تويتر» بأن مسجد «قمر الإسلام» ومسجد «الهجرة» المجاور له تعرضا للهجوم الساعة 10:00 و10:20 مساء تقريبا (21:00 و21:20 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أنه تم نشر رجال شرطة مسلحين بأسلحة نارية «كإجراء وقائي».

وقالت مؤسسة «باهو تراست» التي تتخذ من برمنغهام مقرا لها وتدير عدة مساجد في بريطانيا: «بينما لم نعرف الدوافع بعد تماما، فإن حاملات الكرات هذه … قادرة على القتل». وقالت منظمة «رصد الهجمات ضد المسلمين» إنها «تدين بشدة هجمات المنجنيق» على المساجد.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن الرجل (29 عاما) الذي تم القبض عليه للاشتباه في أنه إرهابي، بعد أن صدم بسيارته حواجز أمنية عند مبنى البرلمان البريطاني الثلاثاء، كان مهاجرا من السودان، ويقيم في برمنغهام.

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