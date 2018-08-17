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إيجار الشاليه في الساحل بـ3 آلاف والفيلا بـ10 آلاف يوميًا

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ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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عيد الاضحى

العيد

الفيلات

الشاليهات

التسويق العقاري

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة هومرز للتسويق العقاري محمد كامل، عن أسعار إيجار الوحدات العقارية بالعديد من المشروعات بالساحل الشمالي خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "كامل"، أن أسعار الإيجار تتراوح بين 850 جنيهًا إلى 3000 جنيه في اليوم الواحد للشاليهات، بالنسبة للفيلات بين 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه وذلك خلال فترة العيد.

وأضاف: سعر إيجار الشاليه في اليوم الواحد  لمشروع أمواج تتراوح بين 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه في حين تتراوح أسعار الفيلات بين 7 آلاف إلى 12 ألف جنيه، وفقا لـ"المال".

بينما تتراوح سعر إيجار اليوم الواحد في مشروع مراسي بالنسبة للشاليهات بين 2500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه في حين تتراوح أسعار إيجار الفيلات بين  10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وفق كامل.

وأوضح أن أسعار إيجار الشاليهات  فى مارسيليا بيتش تتراوح بين 1200 جنيه إلى 1800 جنيه في اليوم الواحد في حين تتراوح الأسعار لمشروع هاسيندا وايت  بين 5000 جنيه إلى 20 ألف جنيه للفيلات والشاليهات.

وأشار إلى أن الأسعار تنخفض قليلاً في مناطق مراقيا، حيث يسجل سعر الشاليه قيمة 850 جنيه إلى 1500 جنيه لليوم الواحد في حين تبلغ أسعار بورتو بين 1200 إلى 3000 جنيه للشاليه في اليوم الواحد.



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