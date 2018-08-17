» القبض على "ميريام كلينك"

17 أغسطس 2018 - 01:38 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة عارضة الأزياء اللبنانية "ميريام كلينك" وهي متوقفة أمام مخفر منطقة “الجميزة ” في بيروت.

وفي التفاصيل أن كلينك رفضت حجز سيارتها لكونها مخالفة لقانون السير، حيث إنها قامت باستبدال لوحة السيارة الأساسية بأخرى كتب عليها “كلينكستان” مما استدعى من القوى الأمنية طلب رافعة لنقل السيارة وحجزها.

وأشارت المعلومات إلى أن "كلينك" بقيت قيد الاحتجاز لساعات طويلة إلى أن تمّ إطلاق سراحها في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً في حين لا تزال سيارتها محجوزة لدى قوى الأمن الداخلي.