مطعم يحظر دخول الأطفال في المساء لسبب غريب!

17 أغسطس 2018 - 01:43 م

قرر مطعم في جزيرة روغن الألمانية، حظر دخول زبائن برفقة أطفال دون 14 عاماً في المساء، اعتباراً من هذا الأسبوع.

وقال مدير مطعم “أوماز كوشه”، ويدعى رودولف ماركل، إن إدارة المطعم كانت تفكر في هذه الخطوة منذ فترة طويلة.

وذكر ماركل أن الأطفال دون 14 عاماً محظور عليهم دخول المطعم مساءً اعتباراً من هذا الأسبوع، مرجعاً القرار إلى سوء سلوك الأطفال وغياب السيطرة من جانب الآباء.

وأوضح ماركل أن الأطفال يتسببون في إزعاج الزبائن على الطاولات المجاورة، ويمزقون مفارش الطاولات ويطرقون على الكؤوس، بينما لا يتخذ الآباء أي إجراء للسيطرة على هذا السلوك، وقال: “رد فعل الآباء على ذلك يكون الابتسامة، ثم مواصلة تناول الطعام، دون الاهتمام بما يحدث”.

وذكر ماركل أن إدارة المطعم قررت حظر دخول الأطفال اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً لمنح الزبائن “واحة من الهدوء”.

في المقابل، أعرب رئيس اتحاد المطاعم والفنادق في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن التي تتبعها الجزيرة، لارس شافرتس، عن عدم سعادته بهذا القرار، إلا أنه أكد على حرية أي مطعم في اتخاذ قرارات مماثلة، وقال: “لكننا نهدف إلى أن نكون ودودين مع الأطفال في الولاية”.