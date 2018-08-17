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ضبط 114 طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية

قضايا وحوادث

ضبط طن لحوم فاسدة بالفيوم
ضبط طن لحوم فاسدة بالفيوم

أحمد الشربينى

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مباحث التموين

لحوم فاسدة

حملات تموينية

لحوم مجهولة المصدر

حفظ السلع الغذائية

ضبطت مباحث التموين بالإسكندرية 114 طن لحوم مجهولة المصدر، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، قبل طرحها للمواطنين.

وأكدت التحريات قيام مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية، ومستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والتصنيع الحيوانى، السلع الغذائية اللحوم ومصنعاتها  المعبأة داخل عبوات مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور لتحقيق أرباح هائلة خلال فترة العيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 114,070 طن سلع غذائية عبارة عن "لحوام ، قلوب ، كبده ، كلاوى " مجهولة المصدر .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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