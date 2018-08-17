» فتاة تشعل النار في نفسها.. والسبب حبيبها

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الإسكندرية

الحب

حريق شقة

فتاة تشعل النار

رفض خطوبة

أشعلت فتاة النار فى نفسها بالسولار بالإسكندرية مما سبب فى إشعال النيران فى الشقة السكنية، ووفاة جدها الذى تصادف زيارته لأسرتها بالسكتة القلبية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق بشقه بعقار كائن شارع المرسى - منطقة الصبحية دائرة القسم،.

وبالفحص، تبين أن الفتاة "ه ع ع" 18 سنة، سكبت سولار على نفسها وأشعلت النيران ما أدى لإصابتها بحروق من الدرجة الأولى بمختلف أنحاء الجسم، على إثر ذلك أصيب جدها لوالدتها "ع ع ع" 73 سنة بالمعاش، مقيم العمرانية - محافظة الجيزة " تصادف زيارته لكريمته" بسكتة قلبية، مما أدى لوفاته.

وأضاف شقيق الفتاة أنها دخلت فى حالة نفسية لرفض والدتها خطبتها لأحد الأشخاص، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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