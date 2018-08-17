  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
إطلاق سراح " هشام عبد الله"

إطلاق سراح "هشام عبد الله"

بيرات ألبيرق

تصريح لوزير المالية ينعش سندات تركيا الدولارية

قيادي إخواني للإسلاميين : "أم علي قلوب أقفالها"

قيادي إخواني للإسلاميين: "أم على قلوب أقفالها"

حبس مهندس ميكانيكا لهدمه فيلا تراثية بالإسكندرية

إيجار الشاليه في الساحل بـ3 آلاف والفيلا بـ10 آلاف يوميًا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي" على الهواء

سيارات جمارك

الأزمات تضرب سيارات الأغنياء

صلاح

"جوارديولا" يتحدى خطورة "صلاح" بهذه الطريقة

بن سلمان

بالفيديو.. ابن سلمان يكشف علاقة حزب الله والحوثي

الحلفاوي : استرجلوا بلاش تحطيم للشباب

الحلفاوي: "استرجلوا بلاش تحطيم للشباب"

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

الليرة التركية تهز البنوك الأمريكية

موعد لقاء الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الرياضة

ارشيف
ارشيفية

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

موعد قمة الأهلي والترجي والقناة الناقلة

#

موعد لقاء ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

#

موعد لقاء ليفربول "صلاح" أمام "نابولى" والقنوات الناقلة

#

موعد لقاء أرسنال "النني" وسان جيرمان والقنوات الناقلة

افريقيا

الاهلى

الترجى

دورى ابطال

يلتقي الفريق الأول بالنادى الأهلى نظيره الترجي التونسي في إطار مباريات دورى أبطال أفريقيا في التاسعة من مساء اليوم على ملعب رادس بتونس.

وتذاع المباراة على قناة: beIN SPORTS HD 1 ، ويعلق عليها رءوف خليف وخليل البلوشي، ويديرها تحكيميًا إيريك كاستان.

جدير بالذكر أن الترجي يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق التونسي التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز لضمان التأهل، ويحتل فريقا تاونشيب البتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي المركزين الثالث والرابع، برصيد 3 نقاط، ويلتقيان غدًا السبت في أوغندا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» فتاة تشعل النار في نفسها.. والسبب حبيبها
» تعليق سمير صبري على فيديو "متحرش التجمع"
» شذوذ وقتل داخل المقابر
» القبض على "ميريام كلينك"
» بالصور.. حريق داخل نفق بـ صلاح سالم
» قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة
» صيادلة القاهرة: "إحنا غلابة"
» بالفيديو.. معجزة ربانية لـ"عنكبوت الرتيلاء"
» وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه
» شاهد.. الحج يجمع شقيقين سوريين بعد فراق 7 سنوات
» النقل: "داخلين على فترة حرجة"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر