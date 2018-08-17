موعد لقاء الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

17 أغسطس 2018 - 02:31 م

يلتقي الفريق الأول بالنادى الأهلى نظيره الترجي التونسي في إطار مباريات دورى أبطال أفريقيا في التاسعة من مساء اليوم على ملعب رادس بتونس.

وتذاع المباراة على قناة: beIN SPORTS HD 1 ، ويعلق عليها رءوف خليف وخليل البلوشي، ويديرها تحكيميًا إيريك كاستان.

جدير بالذكر أن الترجي يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق التونسي التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز لضمان التأهل، ويحتل فريقا تاونشيب البتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي المركزين الثالث والرابع، برصيد 3 نقاط، ويلتقيان غدًا السبت في أوغندا.