جرثومة المعدة.. وعلاجات طبيعية

17 أغسطس 2018 - 03:40 م

جرثومة المعدة أو الميكروب الحلزوني هي عبارة عن أحد أنواع البكتريا لولبية الشكل تسمي "هيليكوباكتر بيلوري Helicobacter pylori"، تصيب هذه البكتريا المعدة وتتخفي في جدارها مسببة قرحة المعدة والقرحة المعوية، خلال معيشتها تقوم بإفراز مواد تُضعف الأغشية المخاطية للمعدة أو الأمعاء الدقيقة، مما يسهل تأثر تلك الأغشية بالحامض التي تفرزه المعدة، فتؤدي إلي حدوث إلتهابات حادة بالمعدة، وفي بعض الحالات تسبب السرطان. الجرثومة الحلزونية شائعة الانتشار، حيث أن نسبة الإصابة بها في العالم أجمع تصل إلي حوالي 80%، أكثرها في البلدان النامية، وهي تصيب كافة الأعمار، وبالأخص مرحلة الطفولة، وتنتشر البكتريا من شخص لآخر عن طريق الملامسة المباشرة، وكذلك من خلال القيء والطعام ومياه الشرب الملوثة.



علاج بكتريا هليكوباكتر بيلوري يحدث بالصورة النموذجية وذلك عن طريق علاج ثلاثي triple therapy ، عبارة عن تناول نوعين من المضادات الحيوية والتي يصفهما الطبيب المختص، ومثبط ضخ البروتون proton pump inhibitor، والعلاجات الطبيعية والتي تفيد وتساعد بشكل كبير ليس فقط في تخفيف، بل إزالة التأثيرات الجانبية للمضادات الحيوية وكذلك تأثير تناول الأسبرين بكثرة، وكذلك تحمي المعدة وتعمل علي تقوية الجسم وتقيه الإصابة بالميكروبات الأخري، تلك العلاجات الطبيعية ينصح بإستخدامها مع العلاج بالمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب للمريض. العلاجات الطيعية الثمانية كما ذكرها موقع "ساينس دايلي Science Daily الثلاثاء 31 يوليو 2018، هي كما يلي:



أولاً: عسل النحل Honey، ويحتوي علي مواد مضادة للميكروبات، لذا فهو يُستخدم كعلاج من أزمان بعيدة، وأثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن عسل النحل"مانوكا Manuka " مثبط قوي لبكتريا هليكوباكتر بيلوري الموجودة في الخلايا المبطنة للمعدة، ويساعد في علاجها، وقد ذكر الله تعالي عن ذلك في سورة النحل "وَأَوْحَى? رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ? يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ? إِنَّ فِي ذَ?لِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) صدق الله العظيم.



ثانياً: الصبار Aloe vera ، ويستخدم نبات الصبار كعلاج من أمراض عديدة، منها الإمساك، والتسمم، ويساعد علي الهضم السليم، وكذلك في علاج الجروح، وقد أوضحت إحدي الدراسات أن المادة الجيلاتينية في أوراق نبات الصبار هذا فعالة بشكل كبير في قتل بكتريا الجرثومة الحلزونية، وحتي تلك المقاومة للعلاج. وقد إقترحت تلك الدراسة أن يستخدم الصبار كعلاج مع العلاج بالمضادات الحيوية، حيث يزيد بنسبة كبيرة من فرصة الشفاء منها.



ثالثاً: براعم بروكلي broccoli sprout، تلك النبتات تحتوي علي مركب يسمي "سلفورافان sulforaphane " ومعروف عن هذا المركب أنه قاتل لبكتريا هيليكوباكتر بيلوري، وكذلك يقلل من الإلتهابات التي بالمعدة جراء وجود البكتريا.



رابعاً: اللبن milk، يحتوي لبن الأم في الإنسان وكذلك لبن البقر علي جليكوبروتين يسمي "لاكتوفيرين lactoferrin " ومعروف عنه انه مضاد بكتيري قوي ومثبط لجرثومة المعدة، هذا وأثبتت دراسة حديثة عن أن علاج بكتريا هيليكوباكتر بإستخدام اللاكتوفيرين الماخوذ من اللبن البقري والمضادات الحيوية معاً، يؤدي إلي القضاء التام علي جرثومة المعدة بنسبة 100%. هذا وأوضحت دراسة أخري أن مركب "ميلانويدين melanoidin " والذي ينتج من التفاعل الكيميائي بين سكر اللاكتوز وبروتين الكازين الموجود في اللبن ومنتجاته، يثبط ميلانويدين نمو بكتريا هيليكوباكتر بيلوري ويقضي عليها.



خامساً: زيت حشيشة الليمون lemongrass oil، وهي من الزيوت الطيارة الأساسية، ويستخدم عن طريق الإستنشاق، حيث أكدت دراسات عن أن زيت حشيشة الليمون مثبط قوي لجرثومة المعدة.



سادساً: الشاي الأخضر، وهو شائع الإستخدام كعلاج لما يحتويه علي مضادات أكسدة، ومغذيات، وأيضاً أثبتت دراسات حديثة عن دوره الهام في علاج إلتهابات المعدة الناتجة من تأثير بكتريا هيليكوباكتر بيلوري.



سابعاً: البروبيوتك probiotics وهي عبارة عن كوكتيل من كائنات حية دقيقة، أو بالأحري أنواع من البكتريا الصحية، والتي تمنح من يستخدمها فوائد صحية عديدة،هذا حيث أوضحت العديد من الدراسات علي أهمية هذا العلاج الطبيعي لمقاومة جرثومة المعدة. توجد العديد من أنواع البروبيوتك التي يستخدمها الناس، منها "بيفيدوباكتيريوم Bifidobacterium " وتوجد في العديد من منتجات الألبان مثل الزبادي والبن الرايب، وإضافة إلي أنها تحمي الأمعاء من العديد من الإصابات الميكروبية، فإن البكتريا الموجودة بها تنافس جرثومة المعدة-هيليكوباكتر-والموجودة في جدار المعدة علي الغذاء وغيرها من متطلبات الحياة الأخري، الأمر الذي يثبطها ويقلل من عددها، بل يمنع نموها.

