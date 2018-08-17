8 أرقام قبل موقعة الأهلي والترجي

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

الترجى

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي، في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب رادس في تونس، في إطار الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض أبرز الأرقام في تاريخ الفريقين في السطور التالية:

– التقى الأهلي والترجي في 17 مباراة على صعيد البطولات الإفريقية.

– الأهلي حقق الفوز في 6 مباريات بواقع 3 انتصارات في مصر و3 انتصارات في تونس.

– أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان بنتيجة 3-صفر، عندما فاز الأهلي على الترجي في دوري الأبطال – نسخة 2007، بدور المجموعات بثلاثية نظيفة، وعاد ليكرر الفوز بثلاثية نظيفة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي 2015 بدور المجموعات.

– تعادل الأهلي مع الترجي في 8 مباريات: خمس مباريات بنتيجة التعادل الإيجابي، و3 مباريات بنتيجة التعادل السلبي. المثير أن أول 3 مباريات في تاريخ لقاءات الفريقين كان التعادل السلبي هو سيد الموقف.

– نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 18 هدفًا في شباك الترجي، بينما استقبلت شباكهم 11 هدفًا.

– سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي الأسبق، هو صاحب أول هدف للأهلي في شباك الترجي، بينما كان البرازيلي أديلتون باريرا، هو أول لاعب يسجل للترجي في مرمى الأهلي.

– عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات الترجي، عندما نجح في هز شباك الترجي في 3 مناسبات.

– (15) هو عدد اللاعبين الأهلاوية الذين سبق لهم التسجيل في شباك الترجي التونسي.

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