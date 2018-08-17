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مهندس يشعل النار في شقة والده

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حريق كنيسة
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الاجهزة الامنية

حلوان

اشعال النار

مهندس

شقة والدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على مهندس أشعل النار فى شقة والده بتحريض من زوج خالته، بسبب رفضه زواجه من فتاة بمنطقة حلوان.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من شرطة النجدة بنشوب حريق شقة بشارع السلام، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بباب الشقة محل البلاغ امتد لجزء من سجادة بصالة الشقة "دون حدوث إصابات"، وتمكنت الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده.

بسؤال مالك الشقة "محمد ع إ" 59 سنة موظف أمن إداري اتهم نجله "عمرو م ع"، 25 سنة، مهندس كهرباء بسبب رغبة نجله في الاستيلاء على الشقة ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من ا محمد أ ا، 32 سنة، سائق بشركة (خال زوجته)، وأضاف بوجود خلافات سابقة بينه وبين والده لاعتراضه على الزواج من نجلة شقيقة المتهم الثاني .

وأعد زجاجة تحوي سائل الكيروسين وقام بسكبه على باب الشقة وإشعال النيران به ولاذ بالفرار، وأضاف بتخلصه من زجاجة الكيروسين بإلقائها بالطريق العام أمكن ضبط المتهم الثاني وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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