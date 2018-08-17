إلغاء حلقة عمار علي حسن مع محمود سعد

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النهار

عمار علي حسن

محمود سعد

قال الكاتب عمار على حسن إن حلقة برنامجه، المقرر إذاعتها مساء اليوم الجمعة، مع الإعلامى محمود سعد على فضائية "النهار"، تم إلغاؤها لظروف خارجة عن إرادة القناة.

وقال "حسن"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "إلى الأعزاء الذين يخبرونني بأنهم ينتظرونني الليلة في برنامج باب الخلق على قناة النهار، لاستكمال ما بدأته الأسبوع الماضي من حديث حول سيرتي الذاتية (مكان وسط الزحام)، أعتذر لكم جميعا، فقد تم إلغاء الحلقة لأسباب خارجة عن إرادة الأستاذ محمود سعد وفريق البرنامج بل وإدارة القناة".

وتنوعت الردود، على موقع "تويتر" حول إلغاء الحلقة، حيث قال محمد عرفات "يا دكتور هذا قدر أصحاب الرأى والموقف فى زمن عز فيه الكلام عن الوعى والتوعية"، فيما قال عماد الدين محجوب "وانت مين بقى علشان نعرف سيرتك الذاتية".


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