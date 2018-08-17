  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
معبر رفح

باستثناء الأحد.. إغلاق معبر رفح طوال أسبوع العيد

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

صلاح وماني

«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

عمار علي حسن

إلغاء حلقة عمار علي حسن مع محمود سعد

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: الدواعش وذباب الحكومات شوهوا «تويتر»

بابا الفاتيكان

«الفاتيكان»: الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية «عار وألم»

مصلحة الضرائب

مصير أموال الضرائب العقارية

البابا تواضروس

قرار عاجل من الكنيسة المصرية بتقنين الأديرة

القس الأمريكي أندرو برانسون

تركيا تجدد رفضها الإفراج عن القس الأمريكي

الاهلى والترجي

8 أرقام قبل موقعة الأهلي والترجي

«ميندوجا» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

الرياضة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الجهاز الطبي يكشف حجم إصابة "كهربا"

#

الاتحاد يستبعد «سيسية» و«داوودا» من مواجهة الزمالك

#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

#

المقاولون العرب يتعادل إيجابيا مع الاتحاد

الاتحاد

المصريون

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري خير الدين مضوي، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

حارس مرمى: عصام الحضرى

خط الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور –محمد مجدي – طارق طه

خط الوسط: عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الشامي– حسنى عبدربه

فى الهجوم: كريستوفر ميندوجا ولسعد لجزيري

وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالي:

الهانى سليمان فى حراسة المرمى.

 وفى خط الدفاع رمزى خالد وبازوكا وويلسون وكريم الديب.

وفى خط الوسط نور السيد وأحمد مجدي وعاشور الأدهم.

وثلاثى الهجوم جدو ورزاق سيسيه وخالد قمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري
» حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف
» مصرع وإصابة 8 أشخاص بسبب مبارة كرة في المنيا
» حريق بلتهم 10 محلات تجارية بأسيوط
» سبب تمسك «جروس» بمشاركة الكونغولي «كاسونجو»
» إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا
» رسميًا.. نجم أوروجواي ينتقل إلى ميلان الإيطالي
» مهندس يشعل النار في شقة والده
» فتاة تحمل من أبيها سفاحًا بعد ممارسة الجنس معها
» «رونالدو» على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر