«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

17 أغسطس 2018 - 05:36 م

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وجود تحدي بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على تسجيل الأهداف مع الفريق خلال المباريات.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد سجل تلك الأهداف محمد صلاح وساديو ماني هدفين وستوريدج، وذلك في الجولة الأولى من البريميرليج.

وسُئل "كلوب" من خلال وسائل الإعلام عن حقيقة المنافسة بين ماني وصلاح على تسجيل المزيد من الأهداف خلال مباريات الريدز.

وقال كلوب: "لا أعتقد أنهم يلعبون من أجل المنافسة على تسجيل المزيد من الأهداف بل هم يستمتعوا باللعب أنه أمر جيد جدًا".

وتابع: "ليست هناك منافسة بينهم إنهم من المهاجمين الذين يحبون اللعب، هم لا يفكرون في عدد الأهداف بل يلعبون من أجل الفوز".