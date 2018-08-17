» الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي بهدف «سيسه»

17 أغسطس 2018 - 08:12 م

فاز فريق الاتحاد السكندري على الإسماعيلي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

شهد الشوط الأول، ضغط هجومى مبكر من الإسماعيلى على مرمى الاتحاد السكندرى، لكن دون وجود فرص محققة بفضل دفاع زعيم الثغر الذى نجح فى تعطيل كافة الهجمات على حدود منطقة مرماه.

وفى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، نجح الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، فى احراز هدف التقدم لفريقه بعد هجمة مرتدة نفذت من 3 تمريرات سريعة.

وفى الشوط الثانى أهدر الاتحاد السكندرى أكثر من فرصة كادت أن تقتل اللقاء، وأنقذ عصام الحضرى ثلاثة أهداف محققة لزعيم الثغر، فى الوقت الذى تراجع فيه مستوى الدراويش بخلاف تسديدة كريستوفر ميندوجا كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 4 حيث خاض 3 مباريات خسر واحدة وتعادل فى الأخرى وفاز على الدراويش، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطتين، حيث خاض 3 مواجهات تعادل فى اثنتان، قبل أن يخسر فى الثالثة من زعيم الثغر.

وتابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى أجيرى مواجهة الاتحاد و الإسماعيلي، قبل أن يقوم بتفقد استاد برج العرب والذى يستضيف مباراة المنتخب أمام النيجر يوم 8 سبتمبر فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

