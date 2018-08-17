«بوتفليقة» يقيل اثنين من كبار قادة الجيش الجزائري

17 أغسطس 2018 - 08:31 م

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، مهام اثنين من كبار قادة الجيش المسئولين على منطقتين من المناطق العسكرية الست بحسب التقسيم العسكري للبلاد.

ونقلت قناة "النهار" المقربة من الحكومة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أنهى مهام قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء سعيد باي، وعين قائد المنطقة العسكرية السادسة الجنرال مفتاح صواب خلفًا له.

وأكد نفس المصدر أن الرئيس بوتفليقة، أنهى مهام قائد المنطقة العسكرية الأولى التي تشمل العاصمة والمدن القريبة منها حبيب شنتوف، وعين قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال غربي الجزائر، اللواء علي سعيدان خلفا له.

وتأتي هذه الإقالات ضمن سلسلة من التغييرات التي سرحت كبار قادة في الجيش والدرك وجهاز الأمن العام، حيث كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أقال قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد جهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، وجهاز الاستخبارات التابعة للشرطة نور الدين راشدي.