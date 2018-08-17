قرار تركى ينعش السياحة فى مصر

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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الأقصر

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة، أنها ستبدأ تشغيل رحلات منتظمة إلى مدينة الأقصر.

وأوضحت الخطوط، بحسب وكالة "رويترز"، أنها ستبدأ تشغيل الرحلات، على أساس أوضاع السوق للمدينة.

وكان محافظ الأقصر محمد بدر، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم العمل على تطوير مطار الأقصر الدولي، وذلك لاستقبال رحلات الطيران المباشرة من مختلف دول العالم، والتي تأتي من مطارات "طوكيو" و"أوساكا"، ورحلات طيران مباشرة عارضة من فرنسا، وطيران مباشرة من مطارات دول إسبانيا وإيطاليا ومطار "هيثرو" بلندن، كما يجري تسيير رحلات مباشرة من إسطنبول إلي الأقصر بعد اتفاق المحافظ مع مسؤولي الخطوط الجوية التركية.


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