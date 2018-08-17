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وفاة أم سودانية حسرة على غرق بناتها الخمس

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غرق قارب
غرق قارب

وكالات - خالد الشرقاوي

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وفاة أم

توفيت والدة خمس شقيقات غرقن في حادث، انقلاب قارب يقل 22 تلميذًا بينهم الشقيقات الخمس، وهم في طريقهم إلى المدرسة في ولاية نهر النيل شمالي السودان، حسرة على فقدانهن بعد فشل العثور على الجثث لأكثر من 24 ساعة.

كانت الشقيقات الخمس على موعد مع الموت غرقا، بعد أن انقلب قارب يقل 22 تلميذا بينهم الشقيقات الخمس، وهم في طريقهم إلى المدرسة في ولاية نهر النيل شمالي السودان.

وتحمل والي نهر النيل، أمس الخميس، المسؤولية الكاملة عن الحادثة، فيما أكد أن الرئيس عمر البشير سيؤدي واجب العزاء في ضحايا الحادثة، اليوم الجمعة. وفقا لموقع "إرم نيوز".

وصرح والي نهر النيل على حادثة غرق التلاميذ، لبرنامج "حال البلد" على فضائية محلية، إنه أخطر رئاسة الجمهورية أنه يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الحادثة، وبانتظار قرار الرئاسة.

وأقر في أول تصريح رسمي لمسؤول حكومي بالتقصير حيال توفير إجراءات التأمين المطلوبة للمحركات العاملة على طول النهر، كما أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة لمعرفة عدد الضحايا والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع تكرار حوادث مشابهة مستقبلا.

وأضاف: "كان لابد أن نوفر أطواق النجاة لكل المحركات العاملة على طول النهر.. وكان يمكن أن نمنع حركة القوارب بدون رقيب.. كل التقصير في هذه المسائل أنا أتحمله بدون شك".

وفي وقت سابق وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أنه "توفي صباح يوم الأربعاء، بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل غرقا 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا في طريقهم للوصول لمدارس كبنة الأساسية".

وأضافت الوكالة السودانية أن "المركب كانت تقل أكثر من 40 تلميذًا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث".

وبحسب "سونا"، "وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع شدة التيار".


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