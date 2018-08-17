غدًا الحكم على زوجة وعشيقها بتهمة قتل زوجها

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قتل
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جنايات القاهرة

ممارسة الرزيلة

قتل زوجها

عشيقها

الحكمة علي ربة منزل

تصدر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على زوجة وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى بشأن إعدامهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح و بعضوية المستشارين محمد عبد المنعم ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكانت النيابة، أسندت إلى المتهم "محسن ج. ر."، عامل، تهمة قتل المجني عليه "أحمد م. ع."، بعلم المتهمة الثانية "هديل أ. ع."، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال حياة زوجها المجني عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، مستخدمًا المتهم الأول سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، وقصده فى محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارًا ناريًا أرداه قتي.


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