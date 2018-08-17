» "تكرار إغلاق إسرائيل للأقصى يمهد لسيطرتها الكاملة عليه"

17 أغسطس 2018 - 09:20 م

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، الجمعة، من أن تكرار الإغلاقات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك "يمهد للسيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه".

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أضاف أن الأمر يقتضي "وقفة جدية للتصدي لهذه الانتهاكات التي أصبحت تدفع بالمنطقة لحرب دينية".

وناشد أدعيس الفلسطينيين "بشد الرحال للمسجد والمرابطة فيه، لإيقاف انتهاكات الاحتلال وعدم تطورها لتصبح أمرًا واقعًا".

وأدى عشرات الفلسطينيين، مساء الجمعة، صلاة المغرب، أمام باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى، بعد أن أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد، ومنعت المصلين من دخوله، بحسب شهود عيان.

وقد أغلقت الشرطة الإسرائيلية، بوابات المسجد بعد إطلاقها النار، عصر اليوم، تجاه شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أفراد من الشرطة، داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأواخر يونيو 2017، أغلقت إسرائيل بوابات الأقصى، ومنعت المصلين من دخوله والصلاة فيه، مدة أسبوعين.