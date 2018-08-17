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السيطرة على حريق هائل في معهد المعلمين الازهرى بطنطا

قبلي وبحري

السيطرة على حريق هائل في معهد المعلمين الازهرى بطنطا
السيطرة على حريق هائل في معهد المعلمين الازهرى بطنطا

محمد عبدالناصر

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حريق هائل

النيابة العامة

محضر

شرطة النجده

معهد المعلمين الازهرى

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالغربية  من السيطرة على حريق هائل نشب منذ قليل في معهد المعلمين الازهرى بمنطقة سيجر التابعه لقسم أول طنطا  دون خسائر في الأرواح  .

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران معهد المعلمين الازهرى بمنطقة سيجر التابعه لقسم أول ،وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية  مدعومة بـ2 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات قبل امتدادها للمعهد الازهرى الثانوى والمنازل المجاورة .

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه ومعرفه أسباب اشتعال النيران وتحديد حجم الخسائر.




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