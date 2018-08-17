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كارثة كبرى بسبب مستشفي شهير في شوارع طنطا

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عربة كارو تلقي مخلفات عمليات مستشفي شهيرة في شوارع طنطا
عربة كارو تلقي مخلفات عمليات مستشفي شهيرة في شوارع طنطا

محمد عبدالناصر

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عربة كارو

حي ثان طنطا

مخلفات طبيه

عمليان النظافه



عثر جمال السيد نائب رئيس حي ثان طنطا بمحافظة الغربية اثناء متابعة عمليات النظافة امام الطريق الدائري بكوبري كفر الشيخ بدائرة حي ثاني طنطا، مساء اليوم الجمعة، علي مخلفات طبية خطرة خاصة بمستشفي خاص شهيرة بطنطا . 

واضاف انه اثناء قيامه بمتابعة عملية النظافة برفقة عبد الشافي محمد نائب رئيس حي ثان تلاحظ وجود هذة المخلفات . 

وعلي الفور تم ابلاغ المهندس فتحي الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا والذي انتقل الي مكان الواقعه وتبين وجود 3 اشخاص يستقلون عربة كارو في مكان الواقعه، وبسؤالهم اكدوا ان مسئولي المستشفي هم من طلبوا منهم التخلص من هذه النفايات مقابل مبلغ مالي . 









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