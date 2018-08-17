» تركيا وفرنسا يتحركان سويًا ضد إجراءات واشنطن

17 أغسطس 2018 - 11:54 م

أكد وزيرا الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الفرنسي برونو لومير، على تعزيز التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وذلك في اتصال هاتفي بينهما.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الجمعة، أنّ الوزيرين بحثا في اتصالهما، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد تركيا.



وأكد البيان أنّ الوزيرين أكدا على التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية.



واتفق الوزيران على إجراء لقاء بينهما في 27 أغسطس/آب الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.



وأعرب الوزير التركي عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعم لتركيا.

