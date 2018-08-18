أردوغان: تدابيرنا ستتواصل لحماية أرواح وممتلكات مواطنينا

18 أغسطس 2018 - 02:16 ص

فال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سنواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح وممتلكات مواطنينا ضد الكوارث الطبيعية.



جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ19 لوقوع زلزال مرمرة المدمر في 17 أغسطس/آب 1999، ترحم فيها على أرواح الضحايا.



وأضاف أردوغان، "قمنا بإجراء تعديلات مهمة للغاية في كافة المجالات، على ضوء الدروس التي استخلصناها من الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية".



وبيّن الرئيس التركي، أن زلزال مرمرة "أظهر لنا مدى عدم استعداد بلادنا لمواجهة الكوارث الطبيعية، قمنا على إثرها بإجراء تعديلات مهمة للغاية، في كافة المجالات".



وضرب زلزال مدمر منطقة بحر مرمرة التركية الساعة (03: 02) من فجر 17 أغسطس 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص، وجرح ما يزيد عن 23 ألفا آخرين.

