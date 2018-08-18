فتاة التجمع الخامس: انتوا شعب تافه وحولتوني لعاهرة

18 أغسطس 2018 - 06:52 ص

شنت منة جبران - التي صورت شخصين يتحرشان بهما بالتجمع الخامس - هجومًا حادًا على متابعي صفحتها .



وقالت في فيديو نشرته عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : "على فكرة مكنتش ناوية أعمل الفيديو دة بس انتوا بتهاجموني ليه؟ .. تعرفوا ايه عن حياتي؟ .. تعرفوا إني بشتغل شغلانتين؟ منهم واحدة في شركة وبرجع أنام ساعتين عشان أعرف أرسم لحد الصبح ".



وأضافت: "ممكن تختلفوا معايا بس ليه تشتموني وتتكلموا على شرفي؟ .. وعلى فكرة أنا محذفتش الفيديو بتاع الراجل أبو تيشيرت أبيض .. هو اللي دخل مع ناس يعرفوه وعملوا ريبورت .. وانتوا اللي ركزتوا على فيديو الولد بتاع أون ذا رن مش أنا .. أنتوا اللي شعب تافه وبتدوروا على أي حاجة تضحكوا عليها".



واستدركت: "بالمناسبة أنا والله العظيم معرفش مين صالح جمعة دة اللي بتقولوا إني حاولت أكلمه .. وحتى لو أعرفه .. حولتوني لعاهرة عشان بسأل على واحد اسمه صالح جمعة؟".



الفيديو:





