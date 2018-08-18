مدرب أسطوري يصوت لصلاح كأفضل لاعب في العالم

18 أغسطس 2018 - 08:26 ص

كشف أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" - مدرب منتخب البرازيل - عن اختياره لنجمنا المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم في التصويت الذي سيجريه الفيفا .



وأوضح تيتي خلال مؤتمر صحفي إنه اختار الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).



وقال: "بالنسبة لأفضل لاعب في العالم، لقد منحت صوتي لمودريتش وصلاح وكريستيانو".



وأضاف مازحا: "لم أصوت لهازارد. ربما لأني غاضب مما فعله بفريقي"، في إشارة إلى خروج فريقه أمام بلجيكا من ربع نهائي مونديال روسيا، بحسبما ما ذكر موقع "كوورة" الرياضي.



تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في لندن يوم 24 سبتمبر المقبل.

