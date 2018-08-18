وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي وضع أسماء بديلة يمكنها تعويض رحيل "الدون"، من بينهم كيليان مبابي وإيدنسون كافاني لاعبي نادي باريس سان جرمان، وروبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ، وهاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي.

ويبدو أن محاولات الريال للظفر بخدمات أحد هؤلاء اللاعبين تواجه بعض الصعوبات، إذ يتمسك النادي البافاري بنجمه ليفاندوفيسكي، إلى جانب ارتفاع قيمة الصفقة في حالة هاري كين، ورغبة مبابي بالبقاء من النادي الباريسي.

ولكن بعد سقوط الريال أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوربي (4-2)، أدرك النادي الملكي ضرورة التعاقد مع مهاجم قوي، قبل إغلاق سوق الانتقالات هذا الصيف بنهاية شهر أغسطس الجاري.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فقد أضاف ريال مدريد ثلاثة أسماء أخرى إلى قائمة المرشحين لتدعيم صفوف الفريق على مستوى الهجوم، وهم: نجم نادي ريد بول لايبزيغ، الدولي الألماني تيمو فيرنر.

وشارك فيرنر البالغ من العمر 22 عاما أساسيا في جميع مباريات المنتخب الألماني بمونديال روسيا.

وضمت قائمة الريال أيضا لاعب فالنسيا، الدولي الإسباني رودريجو مورينو، ذو الأصول البرازيلية.

ونجح مورينو في جذب اهتمام جولين لوبيتيغي عندما كان يدرب منتخب إسبانيا، حيث قام باستدعائه لخوض مونديال روسيا، وقدم أداء جيد مع "الماتادور"، وتمكّن الموسم الماضي من تسجيل 19 هدفا خلال 44 مباراة خاضها مع فالنسيا.

كما يأمل النادي الإسباني في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يعتبر من أكثر اللاعبين تهديفا في المواسم الماضية، حيث تمكّن من تسجيل 98 هدفا مع نادي إنتر ميلانو الإيطالي، خلال الأربع مواسم الماضية.

وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى الريال وكذلك أتلتيكو مدريد، بالرغم من عدم مشاركته في مونديال روسيا حيث استبعده المدرب سامباولي.