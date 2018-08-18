» بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة

18 أغسطس 2018 - 09:18 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيع صيني يقود سيارة على الطريق السريع بتشجيع من والديبه مما أذهل الجميع لما يمتاز به الطفل من ذكاء وتحكم في القايدة.

وتظهر لقطات الفيديو ، التي تم تصويرها من مقعد الراكب الأمامي، الطفل يتحكم في عجلة القيادة في السيارة ويدورها بيده.

ووفقاً للشرطة الصينية، كان الطفل يقف على حضن والده فيما قامت الأم بتصوير الواقعة بواسطة هاتفها الذكي.

ويبدو الطفل الرضيع وهو يرتدي ملابس رضع مفتوحة من الأسفل حيث يظهر حفاضه في الكامل، وخلال الفيديو يصدر الطفل بعض الضوضاء ويرفع يده اليمنى عن المقود تماما، فيما يسمع الصوت الأب وهو يصرخ ببهجة "أسرع.. أسرع".

ويجري التحقيق حاليا في الحادث الذي وقع بمدينة جينهوا من قبل الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي حادث منفصل وقع الأسبوع الماضي، تم تغريم زوجين صينيين في مقاطعة هوبي بغرامة تعادل (227 جنيهاً إسترلينياً) للسماح لابنتهما البالغة من العمر ست سنوات بقيادة سيارة.

وأظهرت اللقطات الأب المتهور ، وهو جالس في مقعد الراكب الأمامي ، يشجع الفتاة على القيادة، مخاطبا إياها: "بإمكانك قيادة السيارة على الطريق السريع".

وأدى التحقيق الذي أجرته الشرطة إلى إبطال رخص القيادة الخاصة بالزوجين.

شاهد الفيديو من هنا..