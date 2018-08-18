صدمة لـ عبد الله السعيد في الأهلي السعودي

18 أغسطس 2018 - 01:25 م

قرر المدير الفني لنادي الأهلي السعودي استبعاد اللاعب المصري عبد الله السعيد من قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن بابلو جويدى استقر على ضم خمسة لاعبين أجانب فى قائمة الأهلى السعودى المشاركة فى البطولة العربية وهم، دجانينى تفاريس، لاعب منتخب الرأس الأخضر، والمصرى محمد عبد الشافي، والإسبانى أليكسيس دلجادو، والسورى عمر السومة، إضافة إلى التشيلى باولو دياز.

وأضافت الصحيفة أن قائمة الأهلى السعودى تم إرسالها للاتحاد العربى لكرة القدم أول أمس الخميس، حيث يستعد الفريق لمواجهة المحرق البحرينى فى العاصمة البحرينية "المنامة" يوم 25 أغسطس الجارى فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية، بينما تقام مباراة الإياب بملعب "الجوهرة"، بمدينة "جدة" السعودية يوم 24 سبتمبر المقبل.

ويعانى عبد الله السعيد من إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباريات الودية والتدريبات الجماعية مع الأهلي السعودي منذ شهر.