» "إليسا" مهاجمة لبنان: نعيش زمن "الحزن المهترئ"

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هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا الوضع القائم في بلادها مستنكرة عدم تكرار تجربة دولة تونس فى لبنان بعد إعلان الرئيس التونسي قائد السبسي المساواة بين الرحل والمرأة في الميراث.

وقالت "إليسا" في تغريدة لها على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "لا يمكن النظر إلى مثال تونس الحضاري من دون الشعور بالفخر والحزن معًا".

وأضافت: "الفخر لدولة تونس التي تخطو لتكون من أهم الدول المدنية التي تحترم الجميع من دون استثناء، والحزن على واقع لبنان المهترئ".

واختتمت تدوينتها بقولها: "مبروك تونس، كل الاحترام والحب".

وكان الرئيس التونسي قدم مشروعا للبرلمان لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

في الوقت الذي عبرت إليسا عن التواجد في تونس بعدما أحيت حفلا منذ أيام في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس التونسي قرارًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث .

وكتبت إليسا عبر صفحتها وقتها: "أنا سعيدة جدًا بزيارتي لتونس في نفس اليوم الذي أصدر فيه الرئيس التونسي قراراً يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث".

وتابعت: "أنا فخورة جداً بالخطوات التي تأخذها هذه البلد الجميلة لتعطي المرأة حقوقها".

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