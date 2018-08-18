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مياه البحر الأحمر: حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى

قبلي وبحري

صور التوعية
صور التوعية

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البحر الأحمر

حملات توعية

مياه. البحر الأحمر.

أطلقت شركة مياه البحر الأحمر حملات التوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجميع مدن المحافظة حيث من المتوقع زيادة استخدامات واستهلاك المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

وتضمنت هذه الحملات توجيه رسائل تحث على عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحى ما يعرض العديد من  المناطق للطفح و يتسبب فى معاناة للمواطنين.

 ومن جانبه أشار المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه إلى أن حملات التوعية التى يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات، مضيفًا أن حملات التوعية التي يتم تنفيذها تستهدف الوصول إلى جميع أهالي مدن المحافظة، ومؤكدا حرص الشركة على التنسيق مع مختلف الجهات في حملات التوعية للتأكيد على دور المشاركة المجتمعية في خدمة محافظة البحر الأحمر.





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