وفد من الكنيسة وبيت العائلة يقدم التهنئة لمحافظ القليوبية

18 أغسطس 2018 - 01:58 م

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالقليوبية، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا ووفد من بيت العائلة المصرية وعدد من الآباء الكهنة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة القبطية بالقليوبية مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميزه عن غيره من الشعوب، مشيرًا إلى أواصر المحبة والإخوة التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن الواحد، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة التي يصبو إليها الوطن والمواطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة .