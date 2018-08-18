كلاكيت عاشر مرة.. الزمالك يعلن الانسحاب من الدورى

18 أغسطس 2018 - 02:05 م

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الانسحاب رسميًا من مسابقة الدورى فى المؤتمر الصحفى الذي يعقده حاليًا بمقر النادي بميت عقبة.

وقد قرر تجميد النشاط الرياضى فى النادى، إلى أن يعرف جريمة مجلس الإدارة، على حد قوله.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، حالياً مؤتمرًا صحفيًا اليوم فى مقر النادى للكشف عن الأزمة التي يمر بها الزمالك بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن فتح حساب شخصي باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة .