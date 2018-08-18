بالفيديو.. الزراعة: يأكل منها المسئولون أولاً

18 أغسطس 2018 - 02:27 م

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم استيراد كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى زيادة المعروض، لافتًا إلى أن هناك رقابة شديدة على دخول اللحوم المستوردة سواء الحيوانات الحية أو المجمدة.

وأضاف عبد الدايم خلال حديثه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه في حالة وجود عينات سلبية للحوم المستوردة يتم رفض الشحن كاملة، معقبًا: "اللحوم المستوردة يأكل منها المسئولون أولا ".

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "أطمئن المصريين على اللحوم المجمدة وهي آمنة تمامًا ويتم استيرادها من أجود الأنواع البرازيلية التي يحرص على تناولها المسئولين هناك".

وأشار إلى أن الحيوانات الحية التي يتم استيرادها يتم حجزها في المحاجر الحدودية لمدة 40 يومًا لمراقبتها والتأكد من خلوها من الأمراض.

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