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ضبط طن ونصف صدور دجاج وحمام غير صالحة للاستهلاك بسفاجا

قبلي وبحري

صور صدور الدجاج
صور صدور الدجاج

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ضبط 10 أطنان لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي

سفاجا

الأدمى

صالحة

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غير.

شنت مديرية الطب البيطري  بالتعاون مع مباحث التموين، وأطباء وحدة مدينة سفاجا  حملات  تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزاره والمطاعم والفنادق والثلاجات.
  
كانت الحملة تحت رئاسة الدكتور فتحي سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالبحرالأحمر،  وأسفرت الحملة عن ضبط 940 كيلو جرام  من صدور دجاج باينه  بإحدى السيارات الثلاجة ... و4.800 كجم من لحوم حمام بإحدى محلات بيع الطيور وتراوحت المخالفات بين سوء التخزين  وتغيير الخواص وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى،  وحررت المحاضر بالواقعتين وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازمة.  


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