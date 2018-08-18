وزير الداخلية لـ«السيسي»: نعاهدكم على الولاء

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هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما أرسل وزير الداخلية برقية تهنئة إلى عدد من كبار مسئولي الدولة.

وقال وزير الداخلية في برقيته لرئيس الجمهورية: "نحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتى نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء، نعاهد سيادتكم على المزيد من الولاء والوفاء، وتقديم كل غالٍ ونفيس فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن، والذود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم، والحرص على تدعيم ركائز الاستقرار لبلوغ مسيرة التنمية الوطنية مدارج السداد والتوفيق".


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