» مجموعة الأهلي.. كمبالا سيتي يهزم تاونشيب

18 أغسطس 2018 - 05:15 م

حقق فريق كمبالا سيتي الأوغندي فوزًا معنويًا على نظيره تاونشيب البوتسواني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوجوجو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف كمبالا الأوغندي اللاعب جوفري سيرونكوما في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن الفريقين يتواجدان بنفس مجموعة النادي الأهلي الذي يتصدرها، وصعد بشكل رسمي، بعد فوزه أمس على الترجي التونسي بهدف دون رد أحرزه وليد أزارو.