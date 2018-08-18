  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
محمد نجيب وجمال عبدالناصر

مفاجأة صادمة يفجرها نجيب عن عبدالناصر فى حرب 48

أردوغان

تعرف على شرط «أردوغان» للإفراج عن القس الأمريكي

بشار الأسد

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع "الأسد"

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وزير الداخلية لـ«السيسي»: نعاهدكم على الولاء

حديقة الحيوان (أرشيفية)

«الزراعة» تنفي زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان خلال العيد

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بإعفاءات ضريبية جديدة

اتحاد الكرة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك

أردوغان وترامب

«أردوغان» لأمريكا: أهلًا بالتحدي

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط» ناعيًا «عنان»: مسيرته حافلة بالعطاء

الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

صورة مثيرة لأشهر متحرش في مصر مع فنانة شهيرة

«رونالدو» يقود هجوم يوفنتوس أمام فيرونا

الرياضة

رونالدو
رونالدو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس «رونالدو» وكييفو فيرونا

#

«رونالدو» على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا

#

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

#

شاهد .. نسر يهاجم طفلة بشكل فجائي .. ماذا حدث لها؟

المصريون

تشكيل

يوفنتوس

فيرونا

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماسيمليانو أليجري، تشكيل فريقه لمواجهة كييفو فيرونا، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، السبت، على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل يوفنتوس تواجد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى فى المواجهات الرسمية مع السيدة العجوز عقب انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال مدريد الإسبانى مقابل 112 مليون يورو لمدة 4 سنوات.

وجاء تشكيل يوفنتوس الذى يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي المتوج به فى المواسم السبع الماضية، كالتالى..

تشيزني، كانسيلو، بونوتشي، كيليني، ساندرو، خضيرة، بيانيتش، كوادرادو، ديبالا، كوستا، كريستيانو رونالدو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رصاصة غدر تنهي حياة عريس
» إعادة انتخاب «أردوغان» رئيسا لحزب «العدالة والتنمية»
» «رونالدو» يقود هجوم يوفنتوس أمام فيرونا
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس «رونالدو» وكييفو فيرونا
» "بحلم أني بقتله برصاصة في دماغه"
» مرتضى منصور:« أي حد حاول يؤذيني جاله سرطان»
» العقوبات التي تنتظر الزمالك بعد انسحابه من الدوري
» مجموعة الأهلي.. كمبالا سيتي يهزم تاونشيب
» ضبط طن ونصف صدور دجاج وحمام غير صالحة للاستهلاك بسفاجا
» تأجيل محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين
» معروف يوسف يجدد تعاقده مع الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر