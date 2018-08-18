» إعادة انتخاب «أردوغان» رئيسا لحزب «العدالة والتنمية»

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أردوغان

العدالة والتنمية

اعادة انتخاب

أعاد حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، اليوم السبت، التجديد لرئيسه الحالي، رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.

وفي مؤتمر اعتيادي عام، عقد في العاصمة أنقرة، نال أردوغان جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المُشاركين في الجلسة، وبلغت 1380، فيما أُلغي صوت واحد، حسب ما أعلن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين.

وتغيّب عن المؤتمر 76 مندوبًا؛ إذ يبلغ مجموعهم 1457، يمثلون جميع ولايات البلاد.

ويعقد الحزب مؤتمره الاعتيادي العام مرة كل 3 سنوات، وذلك منذ عام 2003، لاختيار رئيس له.


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