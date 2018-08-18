مفاجأة صادمة يفجرها نجيب عن عبدالناصر فى حرب 48

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جمال عبدالناصر

محمد نجيب

حرب فلسطين

كشف مقطع فيديو نادر للقاء أجرته قناة إيطالية مع الرئيس المصري الأسبق محمد نجيب، كشف فيه كواليس ومفاجآت عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أثناء حرب 1948 بفلسطين.  

وصف "نجيب" الرئيس الراحل بأنه "كان جبانًا"، حسب قوله، ودلل راويًا: "عبدالناصر كان قائد كتيبة، وأنا كنت القائد العام في سيناء، في أحد الأيام جاء إليّ مضطربًا وقال: (وحدتي محاصرة من 3 جوانب وجئت لطلب تعزيزات)، ولكن كان معه رقيب وجندي عريف، كان يمكن إرسالهما لطلب التعزيزات، لماذا حضر بنفسه؟ لماذا يترك وحدته التي يحيط بها العدو؟ ليهرب بعيدً".

وأوضح أن النقاش انتهى بينهما بإطلاق العدو الرصاص عليهما، حينها وضع "عبدالناصر" يده على صدره وركض تجاه المستوصف، مقتنعًا بأنه مصاب برصاص خارق للدروع، حسب "نجيب".

وتابع سرده: "نُقل إلى المستشفى وفي الليل ذهبت لرؤيته، بعد 13 ساعة أخبرني بأنه لا أحد يهتم به، فخرجت من الممر لآخذ بعض قطع لحم الشيش، هو ابتلعهم".

وتساءل: "هذا الرجل أُصيب برصاص خارق للدروع في الصدر، إذًا لن يكون باستطاعته حتى شرب رشفة من الماء، ثم قلت يا دكتور ما سبب رباط الكتان، حتى أخبرني بأنه لم يجد أي رصاصة في أي مكان لديه".

على الفور استفسر المذيع الإيطالي عما إذا كان تعرض "عبدالناصر" لأي إجراء، ليجيبه: "إذا كنت اتخذت إجراء ضده وهو ضابط كبير كان يمكن أن يكون عارًا بالنسبة لنا جميعًا"، وختم حديثه: "أشعر بحزن من أنني أحكي هذه القصة، لكنها الحقيقة".


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