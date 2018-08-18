» رصاصة غدر تنهي حياة عريس

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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سيطرت قوات أمن الجيزة على تجمهر بمحيط عقار بمنطقة بشتيل، شهد جريمة قتل شاب على يد تاجر ونجله بمركز أوسيم وحرق سيارة ودراجتين بخاريتين على سبيل الانتقام.

 ودفع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعزيزات من قوات الأمن المركزي وسط وجود عناصر البحث الجنائي وأفراد الشرطة السرية بقيادة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة.

 تحريات المقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، أشارت إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه محمد حسان، 23 سنة، استورجي سيارات، وأحد قاطني العقار الذي تقطن فيه والدة زوجته ويدعى "أشرف هاشم"، عندما استوقفه "طالع لمين هنا؟"، فجاء رد الشاب "إنت مش عارفني؟".

 ونشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين، تدخل على أثرها والد الأخير "هاشم"، تاجر، وانهالا بالضرب على "محمد" حتى أطلق أحدهما عيارا ناريا استقر في صدر صاحب الـ23 سنة، وأرداه قتيلا.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مجدي عزيز، مأمور قسم أوسيم، والرائد أحمد ربيع، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين، واستجواب 3 من أسرتهم، خاصة بعد إشعال أسرة الضحية النار في سيارة ودراجتين ناريتين ملكهم بدافع الانتقام.



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