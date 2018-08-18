«الخارجية» تنعى «عنان»: ترك بصمة لن يمحوها الزمن

18 أغسطس 2018 - 05:43 م

نعت وزارة الخارجية سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان الذي رحل، اليوم السبت، عن عمر يناهز 80 عاما.

وكتب السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة اليوم السبت: "ننعي ببالغ الأسى رحيل كوفي عنان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق ونتقدم بخالص العزاء لأسرته وللأسرة الأفريقية والدولية".

وأضاف: "لقد ترك الفقيد بصمة لن يمحوها تقادم الزمن انتصارا لقضايا السلام والتنمية، وسيبقى رمزا وفخرا لكل أفريقي ومحب للسلام".