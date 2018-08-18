18 أغسطس 2018 - 05:46 م

قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك السابق، جمال عبدالعظيم، وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في واقعة اتهامه بالرشوة.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، في وقت سابق، بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، على ذمة التحقيقات في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ومن دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه حسب التحريات بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.