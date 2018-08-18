«آل الشيخ» يُعلن تضامنه مع رئيس الزمالك

18 أغسطس 2018 - 05:55 م

أشاد تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالاحترافية التي يتعامل بها مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بما فيه الفائدة للكرة المصرية والعربية.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لم أجد من إدارة نادي الزمالك الشقيق ورئيسة الأخ المستشار مرتضى منصور إلا كل احترافية وعمل لما فيه مصلحة كرة القدم المصرية والعربية».

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن اليوم، السبت، انسحاب الفريق الأبيض من مسابقة الدوري العام (2018-2019)، وتجميد النشاط الرياضي في النادي.