» بالفيديو.. توتنهام تقسو على فولهام بثلاثية

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الدوري الإنجليزي

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توتنهام

فولهام

حقق فريق توتنهام فوزًا كبيرًا على فولهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

افتتاح التسجيل لصالح توتنهام اللاعب لوكاس مورا في الدقيقة 43، بينما تعادل لصالح فولهام اللاعب الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 52 ، ثم أحرز الهدف الثاني لصالح توتنهام اللاعب كيران تريبير بالدقيقة 74 ، واختتم بالهدف الثالث اللاعب هاري كين بالدقيقة 77 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحصد توتنهام النقطة السادسة فى مشواره بالبريميرليج بعد الفوز فى الجولة الأولى على حساب نيوكاسل2-1 ، بينما لم يحصد فولهام اى نقاط بعد الخسارة فى مباراتين.


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