غلق البارات والملاهي الليلية خلال وقفة عرفات

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تبدأ مباحث الآداب بالجيزة تنفيذ قرار إغلاق الملاهي الليلية والكازينوهات والبارات ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفات" وحتى صباح أول أيام العيد.

ويأتي القرار ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، ويتم معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال ذلك اليوم.

وتنفذ مباحث مكافحة جرائم آداب الجيزة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، القرار في البارات والملاهي الليلية بشارع الهرم وجامعة الدول العربية والمهندسين والدقي والعجوزة وأكتوبر.

وتستهدف الحملة التي يرأسها العميد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة التنبيه على مديري ملاهي وبارات وصالات الديسكو بأنحاء المحافظة بتنفيذ القرار وعدم مخالفته وتوزيع المنشور بالإجراءات التي يجب اتباعها والتي تتضمن إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم، على أن تكون غير مكشوفة.

كما أنه لا يسمح بتقديم المشروبات الروحية في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية والمخيمات السياحية في مرافقها الداخلية والخارجية كافة.

وعلى صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة، والتي تخدش الحياء العام وتقع تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية والالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.

ويمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحيًا من فئة النجمتين والنجمة الواحدة خلال المناسبات الدينية الإسلامية، وفي حال تم ضبط أي مخالفة فسيتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار.


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