عضو تكتل «25-30» يكشف أسباب استقالته من البرلمان

18 أغسطس 2018 - 07:33 م

كشف طلعت خليل، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30» المعارض، عن أسباب استقالته التي تقدم بها اليوم، عبر جروب أعضاء مجلس النواب على «واتس آب».

وأضاف «خليل»، لـ«المصريون»، أن الاستقالة جاءت من بابا تحمل المسؤولية عن غرق الطفلين، ندى محمد وعبد الرحمن فوزي، البالغين من العمر4 سنوات، في «بلاعة صرف صحي» أمام منزلهما بالسويس، وعدم تجاوب المسئولين مع الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدم بها للحكومة سابقًا.

وأوضح أنه حذر الحكومة كثيرًا من أن المرافق العامة على وشك الانهيار وبحاجة إلى إحلال وتجديد، غير أن الحكومة دائمًا ما تضرب بأحاديث النواب عرض الحائط، وماضية إلى حيث تريد فقط، مضيفًا أنه على مدار الثلاث دورات البرلمانية الماضية، تقدم باستجوابين وطلبات إحاطة كثيرة وأسئلة واقتراحات برغبة للمسئولين ولمجلس الوزراء، لكن دون رد فعل من تلك الجهات، إضافة إلى أنها لا زالت حبيسة الأدراج دون مبررات واضحة.

عضو تكتل «25-30»، نوه بأن تلك المرافق تم إنشائها منذ 25 عامًا، غير أن الجهات المختصة لم تُجر لها عمليات التجديد اللازمة، ما نتج عنه تهالكها ووصولها للحالة المتردية التي عليها الآن، مشيرًا إلى أن المواطنين هم من يتحملوا ذلك الفساد والانحلال في النهاية.

عضو مجلس النواب، نوه بأن المجلس تفرغ فقط خلال الفترة الماضية لسن القوانين والتشريعات، وتناسى دوره الرقابي الذي رسمه له الدستور والقانون، ما نتج عنه ضرب الإهمال والفساد لكل شيء، وتجاهل الحكومة للبرلمان وطلباته.

واختتم حديثه، قائلًا: «طالمًا أنني لا أستطيع أن أقوم بدوري الذي رسمه الدستور والقانون، ولا أستطيع أن أدافع عن الذين انتخبوني فكان من الواجب أن أعلن استقالتي وتحمل المسؤولية عما حدث».

وكان «خليل»، كتب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «بعد غرق الطفلين ندي محمد وعبد الرحمن فوزي 4 سنوات في بلاعة للصرف الصحي أمام منزلهما، أعلن مسئوليتى عن ذلك، وأتقدم باستقالتي من مجلس النواب».