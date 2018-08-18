» ننشر خطة المرور في العيد

18 أغسطس 2018 - 07:43 م

عقد اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة وبرفقته اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعًا مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة والمدن الساحلية وذلك لزيارة ذويهم وذلك على مدار 24 ساعة.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والى القاهرة.

وارتكزت تلك الخطة على المحاور نشر وتكثيف الخدمات المرورية، تفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة .

كما ارتكزت الخطة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة على الطرق السريعة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية والتواجد المروري الفعال وتسيير الحركة المرورية ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى "الطريق الدائري (أعلى الطريق الزراعي، أسفل نفق السلام، مدخل الأوتوستراد، محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، طريق السويس الصحراوي، طريق القطامية العين السخنة، طريق الاسماعلية الصحراوي طريق الإسكندرية الزراعي، طريق العلمين الساحلي، طريق الإسكندرية الساحلي، ونشر وتكثيف الخدمات وفي سبيل تحقيق ذلك فسوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة.

ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية والعمل على تأمين الطرق حتى يقضي المواطنين رحلتهم في الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وآمان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة

خدمة الإغاثة:

إسهاماً في تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث لا قدر الله أو أعطال والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية :(01221110000/ 24021233 ).

مراقبة السرعة لتقليل الحوادث:

وتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركبات.

كما تم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث بالإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للاستعداد واستقبال عيد الأضحى المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الوزارة واستمرارًا لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في الفترة الأخيرة.



