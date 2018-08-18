تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

18 أغسطس 2018 - 08:01 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، 18 - 8- 2018.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 17.83 جنيها للشراء، و17.96 للبيع بحسب أخر تحديث للبنك المركزي.

واستقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.85 جنيه للشراء، و7.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو cib 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.